Különleges találkozónak adott otthont szombat délután a Tiszavirág Uszoda. A Szegedi Vízilabdaegylet a Honvéd ellen vívott meccse előtt régi ismerőst köszönthetett a vendég csapat trénere. Szívós Márton világbajnok vízilabdázó, aki most az ellenfél edzőjeként érkezett a városba, pontosan tíz évvel ezelőtt ismerte meg Romics Rolandot, akkoriban ugyanis még Szegeden játszott. Annak idején lapunk mutatta be először az akkor 11 éves szegedi fiút. A torkában keletkezett kinövésről kiderült: egy rendkívül rosszindulatú, ritka daganatfajta: embrionális rhabdomyosarcoma. Ez egy izomeredetű lágy kötőszöveti daganat. Ilyen betegséget akkoriban évente kevesebb mint 20 esetben diagnosztizálnak hazánkban. Agresszív rákfajta, amely gyorsan kialakul, és hamar terjed, a kezelések ellenére pedig általában kiújul. Rolandot is addigra már kétszer műtötték miatta, kemoterápiára járt.

Fotó: Gémes Sándor

Miután bemutattuk a családot, mely addigra már a rengeteg étrendkiegészítő és a svájci frank alapú lakáshitel miatt jelentős tartozást almozott fel, hatalmas összefogás indult értük. Két nap alatt több mint négyszázezer forint gyűlt össze számlájukon, amelyből minden tartozásukat kifizették. Mindezek mellett az A-Híd Szeged VE férfi vízilabdacsapat kapitánya, Molnár Tamás 160 ezer forintot ajánlott fel a beteg fiúnak, a klub pedig az akkori, Honvéd elleni bajnoki mérkőzés teljes jegybevételét, amely 90 ezer forint volt.

Fotó: Gémes Sándor

Az összesen 250 ezer forintot személyesen adta át a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, aki két fiával és akkori csapattársával, Szívós Mártonnal látogatta meg a fiút. Szerencsére az évtizedes emlék ma már minden szempontból kellemes lehet, hiszen azóta Roland meggyógyult és egyetemre jár. Így ma már egy egészséges fiatalember ült a vízilabdameccs VIP-szektorában szombaton, akit a meccs előtt tízéves megismerkedésük emlékére Szívós Márton egy Honvéd pólóval, az azóta szintén vízilabdássá lett Molnár-ikrek pedig dedikált labdával köszöntöttek édesapjuk nevében is, aki a tervekkel ellentétben végül nem tudott ott lenni ezen a különleges, megismételt találkozón. Roland édesanyja egy-egy vízilabdás tortával ajándékozta meg a sportolókat, Juhász Zsolt, a Szegedi VE csapatmenedzsere pedig egy csokor virággal őt.

Fotó: Romicsné Domokos Mónika

Szívós Márton lapunknak elmondta, ennyi év távlatából is emlékezett Rolandra és örül, hogy ilyen jó egészségben látta, hiszen annak idején nagyon nehéz helyzetben volt családjával együtt.

Ez is mutatja, milyen nagy küzdő. Azt gondolom, példakép lehet mindannyiunk számára

– tette hozzá.