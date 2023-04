– Egyelőre nem mozgatta meg a makóiak fantáziáját az az ötletpályázat, amelyet a városháza főépületének hasznosítására immár hivatalosan is kiírtak – írta meg lapunk éppen tíz évvel ezelőtt. A ma már furcsán hangzó hír alighanem eszébe jutott néhány olvasónknak akkor, amikor tavaly ősszel takarékossági okokból átmenetileg lezárták a makói polgármesteri hivatal dísztermét, és a testületi ülések átkerültek a kis tanácskozóba. Merthogy pontosan egy évtizede az akkori városvezetés is kitalált hasonlót, ráadásul nemcsak a nagytermet, de az egész főépületet kiürítette. És a dolgot akkor véglegesnek is szánták – ezt igazolja a hasznosításra kiírt pályázat.

15 millióért zárták le

A lezárás indoka természetesen 10 éve is a takarékosság volt. Az akkori polgármester, Buzás Péter azt nyilatkozta a Délmagyarországnak, hogy a lépéstől évi 15 milliót remélnek. Nemcsak a díszteremre került lakat, az irodákat is a szárnyépületbe költöztették. A városháza, amely egykor vármegyeháza is volt, egyébként műemléki védettségű, klasszicista épület, a közigazgatás tradicionális központja, kulturális és szellemi emlékek sokaságát őrzi évszázados falai között – írtuk tíz éve. A főépület földszintjén és első emeletén a kiürítést követően összesen mintegy 2000 négyzetméternyi, csaknem 80 helyiséget tartalmazó terület szabadult fel.

Pályázat a városi honlapon

A kiürített épületrész hasznosítására kiírt ötletpályázatot még a város honlapján is közzétették.

– Az épület közösségi hasznosítását a város költségvetése önmagában nem teszi lehetővé, így az csak magánforrásból vagy állami pénzt bevonva képzelhető el – hangzott a hirdetmény, amely arra is felhívta a figyelmet fontos lenne, hogy a patinás épület olyan funkciót kapjon, amely hosszú távon fönntartható, illeszkedik a város fejlesztési terveihez, segíti és szolgálja a városban élőket. Az épület egységes és komplex hasznosítására kell törekedni, a jelenlegi gazdasági helyzetben is költséghatékonynak kell lennie, és fontos, hogy a makóiak háza továbbra is nyitva maradjon valamilyen formában a város lakói előtt – jelezték.

2017-ben újították fel

Az ötletpályázat amúgy nem aratott nagy sikert. Néhány komolyan nem vehető, inkább viccnek szánt javaslat futott csak be, így a főépület a díszteremmel együtt lezárva, üresen maradt. Egészen a 2014-es helyhatósági választásokig, amikor új városvezetés került Makó élére, ők pedig mindjárt az első intézkedések egyikeként újra használatba vették a főépületet a nagyteremmel együtt. Utóbbi sorsa persze azt követően fordult igazán jobbra, hogy 2017-ben 25 millióból felújították – pontosabban visszaállították huszadik század eleji küllemét.