Hódmezővásárhely. Újra látogatható a Kovács-Küry Időskorúak Otthona, ahol még március 1-jén vezettek be látogatási tilalmat az influenzaszerű megbetegedések rohamos emelkedése miatt. Az intézménynek, a megelőző intézkedések bevezetésével, amelynek része volt a kontaktok számának csökkentése is, sikerült megfékezni a vírus terjedését, így visszatérhetett a szokásos látogatási rend, amit a húsvétra való tekintettel ki is bővítettek. Ez alapján nagypénteken, nagyszombaton, húsvét vasárnap és hétfőn 10.30-11.30 között, illetve 16-17 óráig kereshetik fel az intézményben a hozzátartozók a családtagjaikat. Az intézmény területén kérik a szájmaszk használatát.