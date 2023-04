Április 26-án tartotta soron következő elnökségi ülését a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége. Az értekezletet a Szegedi Határrendészeti Kirendeltség épületében tartották meg. Áttekintették az előző értekezleten kapott feladatokat és azok végrehajtásának helyzetét, majd ezt követően Batiz István vármegyei elnök a szakmai beszámolót ismertette. A beszámolóban foglaltakkal az elnökség egyetértett. Az elnökség áttekintette a 2022 év gazdálkodását és az SZMSZ tervezetét is. Ezután Sárközi László szakmai alelnök értékelte a migrációval kapcsolatos polgárőr tevékenységet. Azt javasolta, hogy elsősorban a vármegye területén levő polgárőr egyesületek vegyenek részt a határvédelmi feladatokban. A rendezvényen elhangzott: Röszkén és Makón is nagy most a migrácóis nyomás.