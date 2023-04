Én hét éve vagyok itt, évről-évre látom, hogy egyre komolyabb a „lerakata”. A többi szolgáltatóval együtt már többször is megkértük, hogy ne itt etesse a macskákat, de nem használt. A macskáknak kirakott eledelre egerek, patkányok járnak rá, ez meg a szagok és az egész hely kinézete semmilyen szempontból nem elfogadható itt a városközpontban

– mondta az egyik Szentháromság téri üzlet bérlője. Meg lehet érteni a panaszát, az ablakát félméteres magasságig macskavizelet „ékesíti”.

Az önkormányzat vonatkozó helyi szabályzata kimondja, hogy közterületen tilos kóbor állatot vagy vadállatot etetni. Ennek ellenére tehetetlenek a problémával szemben

– tájékoztatott Gyovai Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője.

Fotó: Majzik Attila

Régóta küzdünk ezzel a gonddal, egy hölgy eteti itt, és egyébként még a városban több helyen is a macskákat. Az biztos, hogy ez a tevékenység nem ide való. Beszéltem a férjével és a lányával is, de ők sem tudnak hatni rá, nem tudnak mit kezdeni vele

– közölte a képviselő. Hozzátette, a helyet a városközpont rehabilitációja során lehetne rendbe hozni, ez azonban leghamarabb 2024 elején kezdődhet el.

Fotó: Majzik Attila

A néni ottjártunkkor is épp a macskákat istápolta. Elmondta, sajnálja a jószágokat, ezért külön kis házikókat is készíttetett nekik egy asztalossal. A macskák szemmel láthatóan betegek, van köztük sérült is. Ezzel kapcsolatban Domokos Tamást, a csongrádi Új Esély Állatvédő és Állatmentő Alapítvány vezetőjét kérdeztük.

Nagy felelőtlenség, ha az állatok kontroll nélkül, csak úgy etetgetve vannak, ezzel lehet, hogy többet árt a hölgy, mint használ. Ezeket a macskákat ivartalanítva és egészségesen kellene tartani. A szeretet önmagában kevés, ez így nem felelős állattartás

– szögezte le az állatvédő.