Rodrigo Ballester szerint az is probléma, hogy Brüsszelben a legkevésbé kiegyensúlyozott a sajtó, nincs is konzervatív lap, így mindenki ugyanabból a politikai szemszögből látja a dolgokat, ez pedig súlyosan hat a tagállamok megítéltetésére, köztük Magyarországéra is.

Éppen ezért fordult elő az is, hogy amikor évekkel ezelőtt hazánkba költözött az MCC szakembere, akkor kollégái aggódtak miatta, mert azt hallották, hogy Magyarországon bebörtönzik az újságírókat. Hozzátette, sosem élt még olyan biztonságos körülmények között, mint Budapesten, és nem is volt olyan szabad, mint mióta hazánkban él, hiszen nem kell visszafognia magát, szabadon elmondhatja a véleményét.