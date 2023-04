Április 23-án ismét Bödön Piac lesz a Szeged Plazaban, ahol több mint 70 árus lesz jelen és kínálja eladásra portékáját 9 és 14 óra között. Így a vásárlók 30 termékkategóriánál is többől szemezgethetnek, feltölthetik a kamrájukat helyi termékekkel és termelői finomságokkal. Sőt, akár a tökéletes ballagási vagy anyák napi ajándékot is megtalálhatják a piacon, ahol természetesen ezúttal is lesznek újdonságok.