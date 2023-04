A kiskundorozsmaiak szerint soha ilyen jó még nem volt a közbiztonság a településrészen mint most, ami köszönhető a körzeti megbízott, Balogh László, a polgárőrség, és az önkormányzati képviselő, Ruzsa Roland összefogásának. Mindannyian fontosnak tartják azt is, hogy védjék és óvják a helyi gyermekeket a rájuk leselkedő veszélyektől, éppen ezért Balogh László rendőr zászlós az iskola rendőre programban rendszeresen tart prevenciós előadásokat a dorozsmai Orczy István Általános Iskolában.

– Minden ilyen alkalmon szóba kerülnek a káros szenvedélyek és az internet veszélyei is. Többek közt arra hívom fel a diákok figyelmét, hogy csakis olyan embert jelöljenek vissza a közösségi oldalon, csakis olyan személlyel beszélgessenek ott, akit valóban ismernek. Kérem tőlük azt is, hogy ha számukra ismeretlen személy jelöli be őket, szóljanak a szülőknek, vagy akár az osztályfőnöknek és nekem is jelezhetik – mondta el kérdésünkre.

Fotó: Karnok Csaba

Balogh László hozzátette, arról is szokott beszélgetni a tanulókkal, hogy nagyon fontos ügyelniük a chatelés témájára, tehát ügyelniük kell arra, hogy milyen információkat adnak ki magukról és a családjukról, milyen fotókat küldenek a másiknak. De a posztoláskor is figyelni kell erre.

– Fontos mit látszik a háttérben, ugyanis a csalók nézik a bútorokat, az értékeket, a kültéri fotók esetén pedig az utcát és a ház jellegét is. Ebből már meg tudják állapítani a család anyagi helyzetét – magyarázta.

A pedagógus végzettséggel is rendelkező rendőr zászlós emellett azt is kéri a diákoktól, hogy ismerkedés során ne küldjenek magukról meggondolatlanul fotókat, például ruha nélkül, mert ami egyszer felkerül az internetre, az ott is marad. Egy-egy ilyen fotónak pedig komoly következményei lehetnek, akár a jövőbeni tanulmányaikra és a munkahelykeresésükre is hatással lehet – jegyezte meg.

Balogh László elárulta, már dolgoznak az iskolákkal azon, hogy hamarosan a szülők és a pedagógusok számára is induljon előadás sorozat a modern kori veszélyek kapcsán.

Előfordult már egyébként az is, hogy Ruzsa Roland is végighallgatta az előadást, hiszen édesapaként fontosnak tartotta a tájékozódást. Lapunknak elmondta, a kiskundorozsmai diákok nemcsak a rájuk leselkedő veszélyekről kapnak bőséges információt, hanem áprilisban a biztonságos közlekedésről is tanulnak majd. Dorozsmán ugyanis egy uniós projekt részeként közlekedésbiztonsági nap lesz, ahol kerékpár-átvizsgálást, kerékpár-regisztrációt és KRESZ-tesztet is tartanak majd a rendőrséggel együttműködve.