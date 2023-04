Üllés. A tavasz érkeztével megkezdték az önkormányzat intézményeinek, közterületeinek szépítését, virágosítását. A Szabadság téri park felújítására TOP Plusz pályázaton 250 millió forint támogatást nyert a település. A projekt a park teljes rekonstrukciójára irányul. A parkon belüli közlekedőutak megváltoznak, újra leburkolják és rendezvényteret is kialakítanak és új utcabútorokat raknak ki. Lesz játszósarok is a gyerekek részére. A villamoshálózatot is fejlesztik, új kandelláberes világítást építenek ki. Öntözőrendszer is épül, új gyepszőnyeg telepítése mellett.