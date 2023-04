Láttad-e már a zenét? címmel hirdetett a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rajzpályázatot, amelyekhez Szentpéteri Csilla makói születésű zongoraművész szerzeményei adtak ihletet a diákoknak. Hétfőn zsűrizték a majdnem 1500 alkotást. Belépve az értékelés helyszínére, szinte habzsolta az ember a szemével a vidám színeket, csak úgy sugárzott a kisebb-nagyobb gyerekek alkotásaiból az energia, a fiatalság, a tavasz.

A rajzok tökéletes lenyomatai annak, ami a gyerekek lelkében zajlik, hogy mi van otthon, a családban és mi van a társadalomban.

Amikor Szentpéteri Csillának megemlítettem, hogy milyen jó látni a rajzokon látható vidám színkavalkádot, elmesélte, hogy az idén ötéves pályázat nem mindig ezt hozta ki a gyerekekből. Ha néhány év múlva pszichológusok nézik vissza a beküldött műveket, minden bizonnyal anélkül is tudni fogják, melyik rajzok készültek a covid legsúlyosabb hónapjai idején. A zongoraművész elmondása szerint a 2020-as pályázat diákrajzainak nagy része mérhetetlen fájdalmat, magányt, elidegenedést, félelmet is sugárzott, úgy, hogy az általa szerzett, inspirációt nyújtó zenék nem ezt tartalmazták. A mindennapokat viszont átitatta a koronavírus, a közeli, vagy távolabbi ismerősök, családtagok elvesztésével, a megbetegedéstől való félelemmel. Nem lehetett tudni, mikor, ki lesz a következő, aki elkapja a vírust, és azt sem, meddig tart a bezártság, a „Maradj otthon!” Volt olyan diák, aki Isten és Lucifer ádáz küzdelmét mutatta be, mintha a XXI. századot fekete pókhálóval szőtte volna be az ördög és az emberiség beleakadt volna ebbe…

Most a vidám színek dominálnak a pályázati műveken. A jó áll nyerésre. Maradjon is ez így.