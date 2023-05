Farkas Sándor először 1998-ban szerzett mandátumot, akkor még a szentesi választókerület képviselőjeként. A 2002-es országgyűlési választáson újrázott, majd 2006-ban listáról jutott a Parlamentbe, de 2010-ben már újfent megnyerte a szentesi választókörzetet. 2014-ben már egy jóval nagyobb kerületben kellett kampányolnia, miután a korábbi csongrádi választókörzetet összevonták a szentesivel. Ezt a választást is sikerrel tudta maga mögött, mint ahogy a 2018-ast és a 2022-est is. 1998 és 2002 között a parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöki pozícióját is betöltötte, 2016 és 2018 között pedig kormánybiztosként a Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság újraalapítását irányította. 2018 májusában az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárává nevezték ki.