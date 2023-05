Hetvenéves osztálytalálkozót ünnepeltek a volt Petőfi utcai iskola diákjai. Az egykori, csak fiúkból álló, 35 fős osztály a felekezeti iskolák államosítása után jött létre, miután a gyerekeket „átvezényelték” a lakóhelyükhöz legközelebbi iskolába.

Az évek során eleinte ötévente találkoztak, közel tíz éve pedig már minden évben összejönnek volt iskolájuknál. Az olimpiai tölgy alatt szoktak összejönni, az idei program annyiban volt más, hogy most egykori iskolájuk épületét is bejárták. A 70 éves osztálytalálkozóra Magony Géza, Sándor Márton, Sipos Szilveszter, Melkuhn Dezső, Licsicsányi Mihály és Borbás Miklós tudott elmenni, de lélekben Dr. Tóth Lajos, Soós László, Oláh Endre, Csepregi Antal, Kökény József és Dr. Nagy Mihály is az egykori osztálytársakkal volt.