– A terrorizmus félelmet kelt a társadalomban. Ennek egyik formája lehet a bioterrorizmus, amikor élőlényeket, vagy az élőlények által kibocsátott biológiai anyagokat, toxinokat használnak fel arra, hogy riadalmat, pánikot keltsenek, károkat okozzanak. A bioterrorizmusnak számtalan formája lehet, például az élelmiszerterrorizmus vagy az agrárterrorizmus. Az állatok és növények megfertőzése is a bioterrorizmus körébe tartozik, amelyek kiirtják a gazdasági haszonállatokat és ezzel gondot okozhatnak az élelmiszer ellátásban – mondta Ózsvári László, a Magyar Állatorvostudományi Egyetem Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszékének egyetemi tanára, akivel a 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár nyitónapján találkoztunk, az Állategészségügyi kihívások és megoldások a gazdasági haszonállat tartásban című konferencián, ahol a bioterrorizmusról tartott előadást.

A bioterrorizmus szinte egyidős az emberiséggel.

– Amikor eleink mérgezett nyilat, vagy dárdát használtak az ellenségeik legyőzéséhez, vagy megfertőzték a kutakat emberi, állati ürülékkel, vagy holttestekkel – ez már bioterrorizmus volt. Amikor a XIV. században gyakorlatilag a lakosság egyharmada kipusztult a pestisjárványban, az is egy bioterrorista akciónak volt köszönhető. A tatárok a Krím félszigeten, a mai nevén Feodoszija várát ostromolták, pestissel fertőzött hullákat lőttek be a várba. A pestis elterjedt a várban lévő katonák között, majd széthurcolták egész Európában és tudjuk, mi lett a következménye – említette meg a szakember. Beszélt egy második világháborús esetről is. A japánok, amikor Kína egy részét megszállták, kolerával fertőzött legyekkel, bolhákkal töltött bombákat dobtak a lakosságra, így próbálták letörni az ellenállást. A 2000-es évek elején pedig a lépfenével „bélelt” levelek okoztak riadalmat szerte a világban.

– Szerencsére napjainkban a bioterrorizmust nem nagyon merik alkalmazni a terroristák, aminek az oka a válaszcsapástól való félelem. Ha véletlenül egy olyan kórokozót szabadítanak ki, amely világméretű járványt okoz, az nemcsak a megtámadottakat érinti, hanem a kibocsátókat is – mondta Ózsvári László.