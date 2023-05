Bár az örökbefogadásra váró gyermekek esetében a származást sehol nem jelölik, a leendő szülők által leggyakrabban feltett 5 kérdés között szerepel a dilemma, hogy vajon el tudna-e fogadni egy roma kicsit, keresztnév vagy külső alapján pedig jellemző reakció, hogy többen visszalépnek az adoptálástól, ha azt feltételezik ez alapján, hogy ilyen gyermeket kapnának. Gubcsi Judit örökbefogadó szülőként azt tapasztalta, hogy a cigány gyermekek nevelése számos kérdést vet fel, melyekre nem talált hiteles választ vagy szakmai tapasztalatot. Ezért indította el 9 éve a Romadopt Klubot, kutatva ezt a témát. Az összegyűlt tudást és tapasztalatokat összegezte Mártonffy Zsuzsával közösen írt könyvében, melynek címe A Nap és a Hold gyermekei. Ezt szombaton Szegeden is bemutatták a szegedi Szívből Szülők Klubjában. Az örökbefogadó szülők önsegítő csoportja a szegedi Kormentorház támogatásában működik.

A könyv arra bíztatja az érintett olvasót, hogy dolgozza fel, hogy másképp lesz szülő és készüljön fel arra, ami ezzel jár. Például hogy mit szól majd a család, vagy éppen a környezet, amely észleli majd a bőrszínbeli különbséget, de szó esik arról is, hogy a gyermeknek mikor érdemes elkezdeni beszélni származásáról vagy mi történik, ha megjelenik a vér szerinti család

– sorolta a praktikus problémákat és legtipikusabb félelmeket a szerző, aki ezekhez igyekszik útmutatást is adni. Kilenc éve kutatja ezt a témát amellett, hogy személyes tapasztalatokat is szerzett, ezért a műben helyet kapott a magyar örökbefogadási rendszer bemutatása, a romák történelme, illetve egy pszichológiai leírás az identitásfejlődésről is. Vannak benne mindezek mellett esettanulmányok és felsorol jelentős roma személyiségeket is.

A művet a Színes a világ Kiadó adta ki és honlapjukon, online lehet megrendelni.