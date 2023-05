Hódmezővásárhely. A 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár második napján, pénteken is 9 órakor kezdődnek a programok. A gyerekeket az állati jó játszóparkba várják. A tenyészállatok felvezetése és az ünnepélyes díjkiosztás 10 órakor kezdődik. A díjugrató versenyt 10.30-tól láthatják az érdeklődők, lovastusa is lesz. 11 órától a Guinnes világrekorder juhnyíró tart bemutatót. 12.30-tól érdekesnek ígérkező program lesz a „Lovak a múltunkból a jövőnkbe: Achal teke című program is. 13 órától a Holstein-fríz felvezetők ügyességi versenyét láthatják. Délután tenyészmén-, húsmarha- és nóniusz bemutató lesz. Az Agrárszakképző Intézmények III. Országos Gazdászversenye 14 órakor kezdődik. Lesz sertés értékesítési bemutató. 16.30-tól a Furioso North Star lovakat ismerheti meg jobban a közönség. A nap folyamán kutyás bemutató, magyar vizsla show, hal fajta-, nomád lovas- és fogatbemutató is lesz az állattenyésztési napokon. Zárás előtt pedig a fejést is megtekinthetik a kiállítás résztvevői.