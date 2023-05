Az indiai férfi felajánlkozott, hogy 11 milliárd forint értékű fejlesztési pénzt hoz az Európai Uniótól Vásárhelyre. Ahogy megírtuk, ennek előkészítéséhez előbb megbízási szerződéssel alkalmazta az önkormányzat havi bruttó 100 ezer forintért, majd főtanácsadó lett 300 ezerért. Állítólag a projektben résztvevő köztisztviselők szakmai önéletrajzát és az önkormányzat teljes gépjármű-állományára vonatkozó adatokat is összegyűjtötték és átadták az indiainak.

Tatár Zoltán volt jegyző szerint az önkormányzat munkatársai 2022 január közepén fogtak gyanút, hogy valami nem stimmel a pályázattal, és megkeresték a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt, amelynek válaszából kiderült, hogy minden bizonnyal csalás történt. Az indiai férfi közszolgálati jogviszonyát 2022. január 24-én megszüntették Vásárhelyen, ekkor azonban már nem volt elérhető. Az ügyben 2022. február elsején tett feljelentést Márki-Zay Péter polgármester, csalás gyanúja miatt. Most pedig a Fidesz is feljelentést tesz.

– Újabb hajmeresztő dologra derült fény: indiai csalót alkalmazott Márki-Zay Péter a városházán, akitől uniós milliárdok megszerzését remélte – írta a hivatalos közösségi oldalán Benkő Zsolt önkormányzati képviselő.

– A polgármesteri hivatal volt jegyzőjének elmondása szerint a polgármester a városházi dolgozók személyes adatait és az önkormányzat egyéb bizalmas információit is kiadta a szélhámosnak. A pályázatból végül nem lett semmi. Ebben az egészen elképesztő újabb történetben több jogsértés is megvalósulhatott nem csak a szélhámos, de a hivatal és a polgármester részéről is, ezért az ügyben a Fidesz büntetőfeljelentést tesz – jelentette be.