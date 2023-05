Megvan az a vicc, hogy mi a különbség a patkány és a mókus között? Hát hogy a mókusnak jobb a marketingje. Valahogy ez jut eszembe a pipacsról is, amely a májusi időszak kedvelt fotótémája. Poszterek, festmények és rengeteg közösségi médiás fotó is születik ilyenkor ezzel a virággal, amely nem más, mint egyszerű gyomnövény. Gaz, ha úgy jobban tetszik. A 20. század közepén még főleg gabonatáblákban lehetett látni, a vegyszerezés miatt azonban mostanra kiszorult az utak szélére, parlagokra.

Milyen érdekes a természet, hogy bár haszontalan növényről van szó, mégis csak egy kis dekoratív megjelenés kell, és máris az emberek szívébe tudja lopni magát. Sőt, dísznövényként még nemesítették is. Valószínűleg tetszetős megjelenése miatt kezdték el azt is nézegetni, vajon mire lehetne mégis hasznosítani. És meg is találták: magját sütemények és saláták ízesítésére, salátaolaj készítésére használják. Leveleit nyersen vagy főzve fogyasztják mint a spenótot, de csak a virágbimbók kifejlődése előtt. Virágja pedig jó köhögéscsillapító és enyhe nyugtató hatású. Szóval, ha már elkészítettük idei pipacsos fotósorozatunkat, akár szüretelhetünk is belőle. De csak óvatosan vele: gyermekeknél a friss hajtás mérgezési tüneteket okozhat.