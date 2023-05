Körülbelül 1 hét alatt 50 milliméter csapadék hullott. Ez jóval kevesebb, mint amit a dunántúli megyék kaptak. Mi még mindig nagy elmaradásban vagyunk. Ráadásul ebből az ötven milliméterből 35 millit néhány óra leforgása alatt kaptunk, nem pedig elosztva. Természetesen az őszi vetéseknek, bárhogy is érkezett, jól jött a csapadék, de néhány munkát meg is akasztott, például a szenázsolást, a lucerna betakarítását. Ma azonban már elkezdhettük a lucerna kaszálását. A növényvédelmi beavatkozásokat is folytatjuk. A párás meleg levegő ugyanis kedvez a gombásodásnak. Úgyhogy a következő napokban a növényvédelem is elsőbbséget élvez a munkánkban