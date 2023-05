Nagy örömmel, szeretettel hoztuk el ezeket a palántákat, jó látni, hogy az idősek örülnek

– mondta kedd délelőtt Mursa Zsanett, a makói Galamb József Agrártechnikum kilencedik évfolyamos diákja a Marosmenti Idősek Otthonában. Ő volt az egyik azok közül a tanulók közül, akik nem csak megajándékozták az otthon lakóit, de az ültetésben is közreműködtek. A növényeket az iskola tangazdaságában nevelték nagy gonddal.

Fotó: Szabó Imre

Az intézmény szakoktatójától, Bókáné Bodó Zsuzsannától megtudtuk: paradicsom- és paprikapalántákat, zöldségféléket, illetve balkonvirágokat, egyebek közt muskátlikat hozott a lelkes csapat.

Úgy gondolom, a közös munka összehozza a két generációt, a gyerekek akár tanulhatnak is az idősektől közben. A kertészkedés ráadásul mindenkit feltölt, a testnek és a léleknek is hasznos

– osztotta meg velünk tapasztalatait.

Úgy láttuk, ebben igaza volt: a magaságyásban együtt szorgoskodó fiatalok és az otthon lakói jó hangulatban, egymást segítve dolgoztak.

Korábban Csanádpalotán éltem, ott volt egy 360 négyszögöles kertem, amit a feleségemmel együtt műveltem; ő sajnos már meghalt. Parasztgyerekként nőttem fel, most hiányzik a földi munka

– mondta a 72 esztendős Ákim István. Hozzátette, eddig csak kézimunkázással tudta eltölteni az időt.

Fotó: Szabó Imre

A kertészkedéssel érdekesebben telnek majd a napok, és a mozgás is jót tesz nekem

– bizakodott.

Az intézményben jelenleg 115 lakóról gondoskodnak. Botlik Anita részlegvezető azt mondta, hogy vannak olyanok köztük, akik korábban gazdálkodtak, az egészségük is megengedi az efféle tevékenységet.

– Így még otthonosabban érezhetik magukat nálunk

- jegyezte meg. Azt is elmondta, hogy éppen most alakítanak ki egy teakonyhát, ahol majd meg is tudják főzni, sütni a terményeket.