– A család nem lelkesedett ezért az ötletért, de mondtam nekik, ne izguljanak, úgyis ki fogok esni. Magyarországról 95-en jelentkeztek, végül 7-en maradtunk. Ebből választotta ki a szovjet űrbizottság azt a négyet, aki 1978-ban megkezdhette Csillagvárosban a kiképzést – mesélte a dandártábornok, aki képekkel illusztrálva próbálta elképzeltetni a gyerekekkel, milyen kemény is volt ez.

Mesélt túlélő gyakorlatról 3 napon keresztül, ivóvíz nélkül a mocsárban és arról is, milyen a 8G-s terhelés a centrifugában. De megérte, mert végül ő lehetett az, akit 1980. május 26-án kilőttek az űrbe.

Az ott töltött időről elmondta: a 350 kilométeres magasságban naponta 16 napfelkeltét és ugyanennyi napnyugtát láttak, hiszen másfél óránként megkerülték a Földet. Több mint 50 kísérletet végzett és egy olyan műszert is ő vitt fel az űrállomásra, melyet azóta is, azaz 43 éve használnak. Szóba került a visszatérés nehézsége is, ami nemcsak az erős becsapódás miatt volt veszélyes, hanem azért is, mert a kabin fala tőle 40 centiméterre 220 fokosra hevült fel.

– De szerencsére túléltük – mosolygott.

A fotókkal és videóval illusztrált előadást nagy tapssal köszönték meg a gyerekek, akik ezt követően még hosszan álltak sorba autogrammért.