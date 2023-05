Fogadóórát tartott csütörtökön 16 órától Ruzsa Roland önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) az irodájában, lapunk pedig úgy döntött, hogy megnézi, hogyan zajlik egy-egy ilyen fogadóóra, milyen panaszokkal keresik fel a helyiek a képviselőt. Egy hölgy például olyan problémával kereste meg a képviselőt, hogy az utóbbi időszakban sűrűn tapasztalta azt, hogy a temetőben megnőtt a lopások száma, a férje sírjáról rendszeresen eltűnnek a virágok és a cserepes növények. Éppen ezért nagyon szeretné, ha kamerával őrzött terület lenne a temető. A képviselő elmondta, hosszú ideje célkitűzése ez már, dolgozik azért, hogy kamerák kerüljenek a temetőbe, de azt megelőzően a Széksósi úti buszmegállóba helyeznek ki térfigyelőket, ugyanis sok kerékpár tűnik el a megállóból, ennek szeretnének véget vetni és megelőzni.

Járt a fogadóórán egy idősebb férfi is, aki azzal a kéréssel fordult Ruzsa Rolandhoz, hogy biztosítsanak több szórakozási lehetőséget a nyugdíjasoknak nyáron. Mint mondta, Dorozsmán a bálok időszaka télen van, viszont az idősek azt szeretnék, ha nem tolódna el minden zenés-táncos est a téli hónapokra, hanem nyárra is jutna ilyen programból.

De az úthibákkal kapcsolatos panaszokból sem volt hiány. Például a Maty-parti útra mart aszfaltot kértek a lakók, akiket Ruzsa Roland arról tájékoztatott, hogy ezt többször kérte már a várostól, most ígéretet kapott a megoldásra. Jelezte, képviselői keretből nincs lehetősége a problémát orvosolni, esetleg pályázat segíthetne, de jelenleg nincs ilyen jellegű kiírás, így csakis az önkormányzat tudja rendezni az utat. A képviselő megjegyezte, a városvezetés Szeged más kiskertes részeiben rendszeresen javítja az utakat, ezért bízik abban, hogy a subasai Maty-parti út is járhatóbbá válik mielőbb. Addig is kérni fogja az önkormányzatot, hogy legalább a gréderezést végezzék el, amíg nem érkezik mart aszfalt.

Felmerült olyan kérés is, hogy a Talicska utca páros oldalába szükség lenne csapadékvíz-elvezető csatornára, már 11 éve kérik ezt, mégis kimaradtak a korábbi, ilyen jellegű fejlesztésekből. A képviselő elmondta, kéri mielőbb a várostól, hogy építsék ki a csatornát.

Pozitív élményben is volt részünk a csütörtöki fogadóórán, ahová egy férfi ajándékkal érkezett. Egyházi témájú könyvet kapott a képviselő, akinek a munkájához gratulált az ajándékozó, aki szerint nagyon jó felfogással végzi a képviselői feladatokat Ruzsa Roland.