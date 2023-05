Évek óta országos kampányt folytat a nyúlhús-fogyasztás hazai népszerűsítése érdekében a Nyúl Terméktanács Szakmaközi Szervezet. A 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásáron a Nyúl-j bele! program jóvoltából nyúlhúst is kóstolhattak a látogatók. A promóció keretében látványfőzést és kóstoltatást is szerveztek, amelynek célja, hogy minél több magyar fogyasztó ismerje meg a nyúlhús előnyeit és elkészítésének változatos módjait.

A szakmaközi szervezet sajtótájékoztatóján részt vett Szél István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád vármegyei elnöke is, aki hangsúlyozta, az elmúlt években a szakmaközi szervezet számos eredményt ért el, hiszen a nyúlhús értékesítése folyamatosan emelkedik. 2021-ben már elérte a 478 tonnát, de 2022-ben is közel hasonló mértékű, 446 tonna volt, ami egyértelműen a Nyúl-j bele! kampány hatása.

– A magyar nyúlágazat az elmúlt években nagy fejlődésen ment keresztül. A hazai nyúlhús feldolgozás szinte teljes egészében itthon felnevelt nyulakkal történik – hangsúlyozta.

Juráskó Róbert, a Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a nyúlhús fogyasztást népszerűsítő kampányról beszélt, amelyet 2017-ben indítottak útjára.

– A nyúlhúst az elmúlt évtizedekben elfelejtették az emberek. Régen háztáji körülmények között is sokan tartottak nyulakat, kéthetente, hetente nyúlhús is került az asztalokra. A terméktanács célul tűzte ki, hogy ismét népszerűvé tegyük a nyúlhúst, amelyet a csecsemők is fogyaszthatnak 3 hónapos koruktól.

Az érdeklődők a helyszínen meg is kóstolhatták a nyúlhúst, Bede Róbert mesterszakács jóvoltából.