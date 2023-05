Nagyon nagy dolog a Szakma Sztár Fesztivál döntőjébe bekerülni, ugyanis több mint 8 ezer diák indult a selejtezőkön, a döntőben pedig 57 szakmában 200 tanuló mérte össze a tudását. Mondanom sem kell, ez a legrangosabb verseny a technikumok életében és aki itt bekerül a legjobb öt-hat versenyző közé, az elmondhatja, hogy valóban a szakma sztárja

– hangsúlyozta Kovács Attila, a HSZC Szentesi Pollák Antal Technikum igazgatója. Pintér Etelka, a HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum igazgatója hozzátette, a diákjaik kiváló eredménye is bizonyítja, hogy a Zsoldosból is kerülnek ki olyan tanulók, akik országos szinten is megállják a helyüket.

Fotó: HSC

A Pollákból Busi Kevin elektrotechnika, erősáramú elektrotechnikus szakmában szerzett 3. helyet, míg a Zsoldos diákja, Baksa Richárd Rudolf elektrotechnika-elektronika, villanyszerelő, épületvillamosság szakmairányban lett országos 3. helyezett. A fiúkat a Pollákban Hajdú Zoltán és Remzső Sándor, a Zsoldosban pedig Rácz István készítette fel a versenyre. Kiemelték, a diákok sikerében az iskolák duális partnerei és a gyakorlati felkészülés is komoly szerepet játszott.

Fotó: Majzik Attila

A döntővel kapcsolatban a fiúk elmondták, a pár nap alatt is sok tapasztalatot szereztek.

Elégedett vagyok a 3. helyemmel, mert nagy dolog már idáig is eljutni. Azt is sikerként éltem meg, hogy az írásbelin nyújtott 94 százalékos teljesítményem holtversenyben a legjobb lett az országban

– összegezte benyomásait Busi Kevin, aki ősztől majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanul tovább, és villamosmérnökként szeretne diplomázni.

Én kicsit csalódott vagyok, mert a gyakorlati feladatot elrontottam. De így is sok tapasztalatot szereztem és rengeteget fejlődtem a pár nap alatt is

– tette hozzá Baksa Richárd Rudolf. A Zsoldos diákja is a Műegyetemre igyekszik, de előtte még megszerzi az érettségit, a képzés ideje alatt pedig dolgozni fog.