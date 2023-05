Mint lapunk is megírta, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere információbiztonsági incidens elkövetésével és kémkedéssel vádolta meg Tatár Zoltánt, a város volt jegyzőjét, aki nemrég távozott az önkormányzattól, ahol utóbb vezető jogtanácsosként dolgozott. Tatár Zoltán a hivatal ellen munkaügyi pert indított, Márki-Zay Péter ellen pedig személyiségi jogai megsértése miatt adott be polgári peres keresetet, és feljelentést is tett a városvezető ellen személyes adattal visszaélés alapos gyanúja miatt. Az elmúlt hetekben Tatár Zoltán a közösségi oldalon több posztot is megosztott, amelyben azt tárta nyilvánosság elé, hogyan zajlanak a dolgok a torony alatt.

A rendőrségi feljelentés ügyében most annyi történt, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője kérte a kizárásukat a nyomozásból, amelynek az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatósága helyt adott. A feljelentés kiegészítést a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságra bízta.