Az Európai Elhízás Elleni Nap alkalmából az EVP – Egészségfejlesztési Iroda Hódmezővásárhelyen és Makón is várja ingyenes testösszetétel-mérésre az érdeklődőket. Céljuk felhívni a figyelmet a túlsúly egészségügyi kockázatra. Fontos az odafigyelés, hiszen az elhízás elsősorban a nem megfelelő táplálkozásnak, valamint a mozgásszegény életmódnak köszönhető. Az Elhízástudományi Világszövetség jelentése szerint a Föld 5 évesnél idősebb népességének 14 százaléka elhízott, 24 százaléka túlsúlyos. Csongrád-Csanád vármegyében már a saját 2015-ös felmérések is igazolták, hogy minden második nő túlsúlyos vagy elhízott, a férfiak között ennél is magasabb az átlag.

A test-összetételt egy korszerű, egyedülálló technológiával működő géppel, mindössze 15 perces vizsgálattal mérik. Ehhez várják azokat a 18 év felettieket, akik küzdenek a testsúlyukkal, vagy szeretnék nyomon követni testük változását. A felméréshez nem szükséges semmilyen előkészület. A tenyéren és a talpon keresztül a készülék közvetlenül méri a test izom-, zsír-, víztartalmát, valamint ezek arányait a négypólusú, 8 ponton érintkező elektródarendszer segítségével. Az eredmények azonnal láthatóak és a kiadott dokumentum alapján a mért értékeket közösen elemzik. A vizsgálat nem ajánlott várandósság, szívritmus-szabályozó és fém implantátum esetében. A jelentkezéshez szükséges űrlap elérhető az EVP–EFI Facebook-oldalán.