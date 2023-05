Szerintem gazdagok leszünk a jövő hét végére. Ez a gondolat fordult meg elsőként a fejemben, amikor péntek reggel az időjárás-előrejelzést néztem át. Először azt hittem, szórakozik a telefonom, így gyorsan átnéztem még jó néhány meteorológiával foglalkozó oldalt. Kár volt, jobban érezném most magam, ha maradtam volna abban a tudatban, hogy megtréfált az én borzasztóan okos telefonom. Egészen jövő hét végéig csapadék lesz csapadék hátán.

Ha most nem jön be a "májusi eső aranyt ér" mondás, akkor sosem. Persze tudom én, mire utalt akkoriban a "költő", amikor ezt megfogalmazta, de azért ennyi esős, szomorkás nap után valóban kijárna szerintem nekünk egy kis arany is a zsebünkbe. Bár, ha azt nézem, esélyünk sem lesz arra, hogy a következő napokban kimozduljunk bárhova is, netán a borfesztiválon iszogassunk, tehát valamivel vastagabb marad a pénztárcánk. Vármegyeszerte jobbnál jobb programokat szerveztek most hétvégére, valamint a következő hétvégére is, végre lehetne a szabadban szórakozni, örülni egymásnak, Szegeden finomabbnál finomabb borokat kortyolgatni, tekerni egy jó nagyot, közben felfedezve a településeink csodáit, mindennek azonban nagyjából búcsút is inthetünk a következő egy hétben.

Egyszer egy könyvben azt olvastam, hogy az eső nem nekünk szól, hanem a mezőgazdaságnak. Éppen ezért az előrejelzéseket tekintve csak abban reménykedem, hogy a következő napok valóban a növények és a gazdák javát szolgálják, és végre egy kiváló évet tudhat majd magáénak a mezőgazdaság hazánkban. Bill Tammeus amerikai író szerint a május a természet bocsánatkérése a február miatt. Bízom benne, hogy alaposan bocsánatot kér most a gazdáktól nemcsak a februári, hanem a tavaszi hónapok miatt is. Én meg majd megoldom a saját aranyamat, rápróbálok a lottóra.