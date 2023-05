Bekavart a szegedi központi ünnepnek, a város születésnapjának Dobrev Klára, aki akkorra szervezett fórumot a városba, amikor a városháza előtt Botka Lászlóék átadták egyebek mellett a város díszpolgári elismerését. A Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnökére ennek ellenére sokan voltak kíváncsiak, pedig igazából nem nyújtott mást, mint máskor. Az esemény címe az „Elhozzuk a reményt, elhozzuk az európai jólétet!” volt, de a kormány szapulásán kívül nem sok érdemi hangzott el attól, hogy hogyan váltaná meg a világot a Gyurcsány Ferenc felesége.

Fotó: Karnok Csaba

A műsort Molnár Csaba, a DK árnyék miniszterelnök-helyettese kezdte. Folyamatosan arról beszélt, hogy Európában Magyarországon a legmagasabb az infláció, bérek tekintetében viszont az utolsó előtti helyen állunk. Szerinte Magyarországon nem az orosz-ukrán háború, és az uniós szankciók miatt magas az infláció, hanem a kormány politikája, sőt: egészen pontosan Orbán Viktor miniszterelnök miatt. Utána pedig már a fő műsorszám következett.

Dobrev Klára elmondta, hogy sokan vannak, és egyre többen lesznek a DK-sak. Szerinte egyre többen vannak, akik rájöttek, hogy a kormány miatt van az, hogy válságból válságba kerül az ország. Szerinte az emberek egyszerű, tisztességes, és megbízható életet szeretnének. Az árnyék-miniszterelnök hozzátette, hogy szerinte nem az a nemzeti büszkeség, amikor az ország miniszterelnöke „pöffeszkedve, pipiskedve” vonulgat Brüsszelben.

Fotó: Karnok Csaba

Az igazi nemzeti büszkeség szerinte a hétköznapokból táplálkozik. Ekkor azt is elmondta, hogy ez a fajta nemzeti büszkeség 15, vagy akár 40 évvel ezelőtt is megvolt. Később azt is elmondta, hogy a magyar bérek le vannak maradva a környező országokhoz képest. Az IH egyébként megtelt a rendezvényre, igaz tudósítónk arra nem kapott választ, hogy az épület előtt parkoló három busszal honnan hozták a nézőközönséget.