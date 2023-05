A kedvező időjárás miatt az előre meghatározott ütemtervnél is jobb elkészültségi szinten áll az árvízi biztonságot növelő projektünk. Már elkészült a töltésmagasításhoz szükséges tükör, a földanyag behordása folyamatos, valamint a vízoldali szigetelőpadka építse is zajlik. Bízunk abban, hogy marad a jó idő és a terveknek megfelelően szeptember 30-Áig befejezzük a munkálatokat

– mondta el lapunknak Kozák Péter, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG) igazgatója az Algyőt, Sándorfalvát, Baksot, Pusztaszert, Ópusztaszert és Dócot érintő árvízvédelmi projektről.

Fotó: ATIVIZIG

Az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen csaknem 970 millió forint uniós forrásból valósítják meg a fejlesztést, amelynek eredményeképpen javul az érintett régió árvízvédelmi helyzete, csökken az árterek elöntésének veszélye, valamint az árvízvédekezési költségek is mérséklődnek. A beruházás kapcsán szerdán egyeztetést tartottak a szakemberek, ezt megelőzően adott számot lapunknak Kozák Péter a projekt előrehaladtáról.

A fejlesztést az éghajlatváltozás indokolta, hiszen amiatt megváltoztak, növekedtek a levonuló árvízszintek, ezeknek a hatásait árvízi kockázatként értékeljük. A jelenlegi projektünk, amelynek során töltésmagasítás és -erősítés valósul meg, csökkenti a kockázatokat, a védekezéshez szükséges logisztikai feladatokat pedig még nagyobb biztonsággal tudjuk majd ellátni kedvezőtlen időjárási körülmények között is

– emelte ki.

A beruházás fő célja az árvízi biztonság növelése, ezzel együtt az árvízi kockázat csökkentése a Tisza-völgyben élő emberek és javaik, valamint az ipari, gazdasági létesítmények és a projektterületen lévő mezőgazdasági területek védelme érdekében. Megtudtuk, folyamatban van a Tisza folyó jobb partján, összesen 9,3 kilométer hosszban a töltésfejlesztés és stabilizálás, valamint a töltéskorona makadám szerkezetű burkolattal történő befedése is, amely könnyebbé teszi majd az árvízvédelmi feladatok csapadékos időjárási körülmények közötti ellátását.

Kozák Péter beszámolt arról is, hogy ezzel a beruházással éppen szemben zajlik egy hasonló műszaki tartalmú projektjük is, amely a belvízi biztonság komplex javítását célozza meg. Ennek során például korszerű szennyvíztelepet hoznak létre, valamint új töltéskeresztező műtárgyat is telepítenek.