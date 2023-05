Az alkotói pályázatot a helyi önkormányzat is támogatta. A pénteki megemlékezésen Király László polgármester arról beszélt, hogy a deszkiek számára nagyon fontos Zoltánfy István, hiszen bár Szegeden élt és ott is teljesedett ki, de egész életében deszkinek vallotta magát. Hangsúlyozta, mindig is deszkinek fogják tekinteni a festőművészt, és nagy öröm, hogy a Zoltánfy családdal a település és az iskola is jó kapcsolatot ápol. Kiemelte, büszkék arra, hogy volt egy Zoltánfy Istvánuk, aki érdekes hangulatú művekkel töltötte meg a vásznakat, deszkákat, melyeken azt mutatta meg igen különleges ecsetvonásokkal, hogy az élet nem mindig szép. Jelezte, Deszk fantasztikus ereklyéknek lehet az örököse, hiszen több Zoltánfy alkotás is a községben található meg.

Az alsó tagozatosok körében Krecsmár Annáé, a felső tagozatosok esetében Markó Sáráé, míg a középiskolások között Dudás Annáé lett a legkiválóbb, időről szóló alkotás a szakmai zsűri értékelése alapján.