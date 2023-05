– Az MCC működési modelljének egyik legfontosabb eleme a közösségépítés. Azt gondoljuk, hogy hívhatunk ide bármilyen mély szakmai tudással rendelkező hazai vagy külföldi előadót, nem kifejezetten attól válunk tehetséggondozó intézménnyé, hanem attól, hogy elősegítjük a hallgatók közötti kapcsolódást – mondta el lapunknak Constantinovits Milán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szakmai főigazgató-helyettese. Hozzátette, olyan közösséget teremtenek, amely által otthonosan mozognak az MCC-ben a fiatalok, akik szeretnek tanulni és inspirálják egymást, későbbi életútjuk során pedig kamatoztatni tudják a közösségszervező attitűdjüket.

A napokban az MCC szegedi képzési központjában járt a főigazgató-helyettes, aki egyetemistáknak tartott interaktív oktatást. Ezt követően kértük interjúra, melynek során kiemelte, a 16 hazai képzési helyszínük közül Szeged az egyik, ahol különösen jó a közösség együttműködése.

– Egyrészt nagyon konstruktívak a kollegiális viszonyok, példaértékű munkamegosztás zajlik a képzési központ munkatársai között. Másrészt pedig azon kevés egyetemi városok egyike, ahol az MCC egészen 10 éves kortól az egyetemi képzésig segíti a fiatalokat. Tehát van általános iskolásoknak, középiskolásoknak és frissen felvett egyetemistáknak is képzési programunk. Ráadásul Szegeden is szervez az MCC olyan többgenerációs rendezvényeket, amelyek által még összetartóbb közösség jön létre, és így a kisebbek láthatják, hogy érdemes itt maradni és a további képzési programjainkra is jelentkezni, hiszen ez egy tehetséggondozó pályaív. Akár a szakmai pályafutás kapujáig elkísérjük a hallgatókat – mutatott rá.

Constantinovits Milánt arról is megkérdeztük, hogy mivel lesz több az a szegedi egyetemista, aki az MCC-re nyer felvételt, hiszen június 25-ig tart a jelentkezés a Juniorképzésre. A főigazgató-helyettes közölte, ahogyan az ország több pontján, úgy Szegeden is kapcsolatrendszerhez juttatják az egyetemistákat, valamint mentorálást kapnak, ami néha hiányzik a felsőoktatásból.

– Olyan mesterektől, külföldi vendégelőadóktól tanulhatnak, akik a fiatalok egyéni képességeire tudják kalibrálni a támogatásukat. Gyakran az egyetemi pályafutás végéig kitart a mester-tanítvány viszony, így hamar kiderül, hogy mely tudományterületekbe érdemes elmélyülnie a fiatalnak a képességei alapján – részletezte.

A Mathias Corvinus Collegium 2021 szeptembere óta van jelen vármegyeszékhelyünkön. Constantinovits Milán elárulta, másfél év leforgása alatt sikerült azt elérniük, hogy már nem az MCC-nek kell felkeresnie az iskolákat, ugyanis ez kölcsönösségbe fordult át, az intézmények már maguktól jelzik, hogy igényük van az MCC tevékenységére. A főigazgató-helyettes szerint az ismertségük és az elismertségük növekedésének egyik fontos faktora az, hogy nyilvános rendezvényeket szerveznek olyan szakértőket vendégül látva, akik nemcsak Szegeden, hanem a teljes vármegyében élők számára érdekesek lehetnek.