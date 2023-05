A Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat minden évben olyan pedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozó oktatók és civil szervezetek tehetséggondozói kapják meg, akik a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végeznek. Idén egy nyugdíjas szegedi általános iskolai pedagógus, a Rókusi Általános Iskola egykori matematika-fizika tanára, Juhász Nándor is megkapta ezt az elismerést. Ezzel lényegében teljessé is vált elismeréseinek sora, hiszen feleségével, az időközben elhunyt Juhász Nándornéval együtt mindent megkaptak, ami szakterületükön csak lehetséges. Elnyerték a Mikola Sándor-díjat és a fizika népszerűsítéséért járó Ericsson-díjat is külön-külön megkapták. A Rátz Tanár Úr Életműdíjat pedig megosztva ítélték nekik oda 2016-ban.

Fotó: Gémes Sándor

Legújabb elismerését elsősorban a tanulmányi versenyek szervezéséért kapta Juhász Nándor, abban ugyanis 2009-es nyugdíjba vonulása óta is aktívan részt vesz. Ezt a 80-as évek közepén kezdte el és azóta is kiemelt feladatként tekint rá. Sok éven keresztül részt vett az Öveges József Országos Fizikaverseny szervezésében, mely kapcsán ma már inkább csak a feladatok lektorálásában és a zsűrizésben vállal aktív szerepet. Feleségével 25 évig szerveztek megyei fizikaversenyt is, a csaknem 40 éves múltra visszatekintő Bonifert Domonkos Nemzetközi Matematikaversenynek azonban a mai napig ő az első számú szervezője.

Fotó: Gémes Sándor

Azt tapasztaltam, hogy a kisebb településeken a tehetséges diákoknak nincs lehetőségük szakkörökön fejleszteni magukat, ott ugyanis létszámhiány miatt azokat nem tudják megszervezni. Ezért találtuk ki ezt a versenyt

– mesélte a pedagógus, aki szerint ennek a versenynek az a bája, hogy olyan feladatokat kapnak a diákok, melyekkel máshol nem találkoznak.

És mivel minden megoldást indokolniuk kell, nagy tapasztalatot szereznek abban, hogyan érveljenek gondolataik mellett

– tette hozzá Juhász Nándor, aki most is ezzel a versennyel van elfoglalva, hiszen pénteken tartják a díjátadó ünnepséget.

A kitüntetett pedagógus úgy fogalmazott, nagyon szereti a versenyeket.

Ezt nem lehet majd levakarni rólam, amíg csak mozgok, még akkor sem, ha már jóval lassabban megy a munka, mint korábban. De el kell ismerni: a tanítás élményét ez sem pótolhatja. Az volt az igazi hivatásom

– tette hozzá.