Azzal szokott piszkálni mind a két baloldali-liberális barátom, hogy diktatúra van az országban, meg kézi vezérlés, meg ilyesmi. Az ilyen vitákból alakulnak ki általában a kedélyes kocsmai verekedések. De mi mégiscsak kultúremberek vagyunk, úgyhogy megállunk az anyázásnál. Amúgy pedig azzal szoktam ilyenkor előhozakodni, hogy mielőtt diktatúrát meg egyszemélyi vezetést kiáltanak, jöjjenek már el Szegedre szétnézni, hogy mi megy a városházán.

Tegnap írtam meg, hogy hogyan vették el Mocselini Rudolftól a szegedi hídi vásárt, amit amúgy ő alapított. Nyilván vele sem volt minden oké, de ezt el is ismeri. De az, hogy nem szólnak neki, hanem a városi újságból tudja meg, hogy nem szervezheti többé a vásárt, na az azért tényleg több a soknál. Az pedig, hogy senkinek sem volt képe legalább rátelefonálni a városházáról, hogy vége a dalnak, na az egyenesen pofátlanság.

Nem tudom egyébként, hogy ki találta ki ezt az egészet, de nyilván nem lehetett meghozni a döntést Botka László beleegyezése nélkül. Az egyébként köztudott a városban, hogy a polgármester gyakorlatilag egyedül dönt szinte mindenben, és úgy köt politikai alkukat is, hogy csak na. Elég csak az új alpolgármester kinevezésére gondolni. A habitusát pedig ismerjük. Legalábbis azok, akik egyszer is láttak közgyűlést élőben vagy a tévében. Mindent és mindenkit lepattint magáról, hol megalázó, hol lekezelő stílusban. Botka László úgy gondolhatja, hogy csak neki lehet igaza, ellenvélemény nincs. Vagy akinek van, az hülye. Szóval, ha valaki diktatúráról papol nekem, meg személyi kultuszról, az hívjon fel, és elviszem a legközelebbi szegedi közgyűlésre, ahol megláthatja, hogy működik a Botkatúra.