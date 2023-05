Tudjuk, hogy borfesztivál van, meg Szeged Napja, ráadásul elkezdődött a furcsa Hídivásár is, így aztán az átlagosnál is többen jönnek a városba. És a több ember között nyilván több az idióta is. Munkatársunk ezeket a képeket a Földváry utcában készítette. A kocsik tulajdonosai szemlátomást tesznek arra, hogy a járdán amúgy gyalogosok is közlekednének. Ezt hívják népnyelven parasztparkolásnak, ami – ugyancsak népnyelven – a gyökerek hobbija.

Fotó: Délmagyarország