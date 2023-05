Júniustól augusztusig csaknem száz táborban, 135 turnusban táborozhatnak a 12 és 18 év közötti fiatalok. A Honvédelmi Minisztérium azt közölte, hogy idén 17 féle különböző honvédelmi témájú táborból lehet választani az ország 59 helyszínén. Honvédelmi táborokat évek óta rendeznek Csongrád-Csanád vármegyében Tiszaszigeten, Hódmezővásárhelyen és Szentesen is. A minisztérium tájékoztatása szerint a tiszaszigeti harcostábor már betelt, a két hódmezővásárhelyi harcos tábor egyikében még van hely. Betelt a szentesi önvédelmi tábor is, viszont ugyanott indítanak búvártábort is, amelyre még várják a jelentkezőket.

A tematikusan megszervezett ötnapos táborokban többi között életmentést gyakorló, túlélő és önvédelmi foglalkozásokat kínálnak, de a megismerkedhetnek a gyerekek a lovaglás, a vitorlázás fortélyaival is. A harcostáborok mellett szerveznek erdei, túlélő-, lovas, honvédelmi sportokat űző, felderítő, vitorlás-, hagyományőrző és motivációs táborokat.

A különböző tematikájú táborok napirendje is eltérő. A programok között több „katonás” napirendi pont is szerepel, mint például ébresztő, reggeli torna, körletrend kialakítás, jelentések, és az alakzatban mozgás.

Korábban lapunk is beszámolt több vármegyei táborról is, és mindegyikben azt tapasztaltuk, hogy a katonás napirend ellenére a gyerekek élvezik az ott töltött napokat. Ráadásul a harcos táborokba például nem csak fiúk, hanem lányok is jelentkeznek.

Regisztrációért, valamint további információkért, friss hírekért érdemes követni honvedelmitabor.hu weboldalt és a Honvédelmi tábor Facebook-oldalt.





