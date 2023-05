Július 1-től nagymértékű változás lép életbe a szegedi parkolási rendszerben. A jelenlegi sárga zónát kibővítik, emellett új kék és lila parkolási zónákat is létrehoznak. Összességében tehát a város jóval nagyobb területén kell nyártól kezdve parkolási díjat fizetni. A változtatás előkészítése már elkezdődött: több helyen elkezdték már kialakítani a telepítendő parkolóautomaták helyét. Ennél is látványosabb azonban, hogy a fizető zónák határában cölöpöket vertek le.

Ismert jelenség, hogy a fizető zónák határain megnövekedik a parkoló autók száma, hiszen ha csak egy-két sarkot kell sétálni, értelemszerűen mindenki inkább ingyen hagyja az utcán az autóját, mint hogy egy kis kényelem érdekében súlyos összegeket költsön – mint tudjuk, országosan is az egyik legmagasabbat. Az új, kék zónát ráadásul, amely eddig ingyenes volt, lakóövezetekben jelölték ki, vagyis ezeken a területeken többnyire nem is munka vagy ügyintézés miatt parkolnak majd az autósok, hanem magáncéllal. Vagyis aki ezekben az utcákban vásárolt annak idején lakást magának, vagy ide érkezik vendégségbe, valószínűleg a jövőben érdeke lesz, hogy ne kelljen arra költenie, hogy ház előtt álljon az autója, inkább elviszi pár sarokkal arrébb.

Ezeknek az ingyenes utcáknak a terhelését csökkentik minden bizonnyal ezek a cölöpök, amelyeket fizikai akadályként zömében zöld területek védelmében vertek le. Ezen nincs is mit vitatkozni, hiszen tudjuk, a magyar autós ott áll meg, ahol tud, nem számít a környezet rombolása. Csakhogy több esetben olyan helyekre is kerültek cölöpök, ahol ezt semmi nem indokolja. Ház előtti üres területet, földdel borított utcasarkot is zártak le így, sőt egy pékség előtt is lefelezték a parkolók számát azzal, hogy merőlegesen már nem lehet parkolni az oszlopsortól, csak párhuzamosan. Mindez pedig azt eredményezi hogy a lakóövezetekben eddig is meglehetősen kevés parkolóhelyek száma tovább csökkent.

Megkérdeztük a Szegedi Közlekedési Kft.-t, mi alapján jelölték ki a cölöppel lezárt területeket. Ha kapunk választ, folytatjuk a témát.