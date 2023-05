A törökországi Mengenben jártak a Szegedi SZC Tóth János Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium szakoktató, ahol az ország legnagyobb és leghíresebb szakácsiskolájában, az Ascılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-ben tartottak magyar hetet.

Angyalné Kovács Anikó, a mórahalmi iskola igazgatója elmondta, az együttműködés ötlete korábban, a török nagykövetség kulturális intézetével közösen született meg és a cél az volt, hogy a török és a magyar nép közös múltjára alapozva keressenek gasztronómai közös pontokat. Az első találkozót tavaly ősszel tartották, akkor a mengeniek látogattak Mórahalomra, és a török konyhával és ételekkel ismertették meg a helyieket. Most a mórahalmiakon volt a sor. A török látogatást Pápai Péter és Kis Sándor szakoktató, Goda Gábor séf és a egy budapesti iskola tanára viszonozták. Mengen mellett egy Yenicagaban lévő iskolába is ellátogattak, mindkét helyen kilencedikes diákok segítették a munkájukat. Levest, főételt és desszertet készítettek. A vendéglátók is készültek, már tavaly ősszel jelezték, hogy vannak ételek, amelyeket mindenképpen szeretnének megkóstolni. Gulyáslevest, túrógombócot és dobostortát kértek.

A reakciók vegyesek voltak, a túrógombócon nagyon meglepődtek.

– Állítom, életem legjobb túrógombócát ettem, amit Kis Sándor cukrász szakoktató készített. Két kis gombócot szervíroztak. A törökök mindannyian csak egyet ettek meg, úgy érzem, udvariasságból. Amikor ősszel a Túró Rudit kóstolták, az is elég megosztó volt a számukra. A gulyásleves és a dobostorta hatalmas sikert aratott, az utóbbit nagy boldogsággal fogyasztották – mesélte az igazgatónő.

KÉPALÁ/IMG_20230425_112429