Nem szeretek jegyzetet írni. Főleg nem mindennap. Nézzék el nekem, hogy pénteken, meg ma is én idegesítem Önöket. És még mielőtt mindenki kiborulna, hogy me­gint a szegedi polgármestert piszkálom, nyugalom! Most éppen sajnálom Botka Lászlót. Ugyanis egy kicsit bekavart neki Gyurcsány. Szeged legnagyobb össznépi ünnepe a Szeged Napja rendezvénysorozat, aminek pénteken volt a fénypontja. Ez ez a nap, amikor kivételesen nem köpköd egymásra a városi baloldali többség és a Fidesz–KDNP-s ellenzék. Elvannak, jól is van ez így ezen a napon. Van ilyenkor minden, fellépett a Fricsay Ferenc Városi Koncertfúvószenekar és a Pavane Táncegyüttes, és sok szegedi kíváncsi is ezekre a programokra. Utána pedig Botka László mondott ünnepi beszédet. Hogy mit, azt egy másik cikkben elolvashatják. Az biztos, hogy a polgármester továbbra is folyton ideges. Csakhogy most volt is rá oka. Ez pedig nem más, mint Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök magyar hangja, egyben felesége. Ugyanis Klára asszony éppen a városi ünnepséggel egy időben tartott fórumot az IH-ban „Elhozzuk a reményt, elhozzuk az európai jólétet” címmel. Hogy mit akarnak a DK tagjai elhozni, és hogy miként akarják ezt megcsinálni a számtalan nyomorult, szavatosságát vesztett politikusukkal, az mindegy is. De hogy a DK ezzel keresztbe tett Botkának, az biztos. Várta szegény a keménymagot, akik meg közben Dobrev Klárának tapsikoltak. A DK most (is) megszívatta a polgármestert. De ami szomorúbb: nem volt egy ember a stábban, aki azt mondta volna, hogy gyerekek, tegyétek már át jövő hétre a bulit, mert mi itt, Szegeden éppen élnénk az életünket...