Csütörtökön reggel 9-kor nyitja kapuit a háromnapos 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár Hódmezővásárhelyen, a Kutasi út mellett. A gyerekeket nyitástól zárásig az Állati jó játszóparkba várják, ahol állatsimogató is lesz. 10 órakor kezdődik a ló-, húsmarha-, juh-, kecske tenyészállat bírálat és a Holsten-fríz showbírálat. 11 órától állategészségügyi kihívások és megoldások a gazdasági haszonállat-tartásban címmel kezdődik konferencia. 13 órától veszi kezdetét a sertés tenyészállat bírálat, 14 órától Aszódi János Portrék című könyvét mutatják be. 15 órától halbemutató lesz, 16.30-kor a húsmarha fajták győzteseinek összevezetésével folytatódik a program, lesz bemutató fejés is. A kiállítás első napja tenyésztői esttel zárul.