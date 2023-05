delmagyar.hu podcast 6 perce

Délmagyar podcast: Közlekedésbiztonsági napot szerveztek a vásárhelyi motorosoknak

A hétvégén motoros közlekedésbiztonsági napot szervezett a hódmezővásárhelyi Rendőr-kapitányság. A motorosok vezetési tanácsokat kaptak, de megtudhatták azt is, hogy mennyit ér a gyakorlatban a vadriasztó, illetve mit tegyenek, ha egy motorostársuk balesetet szenved és ők érnek oda elsőként. Szabó Zsolt, városi rendőrkapitány podcast csatornánknak arról beszélt, hogy a téli hónapok után miért fontos felfrissíteni a vezetési rutint, amiben egy rendőrmotoros kiképző is segített a motorosoknak. Benkő Zsolt önkormányzati képviselő is részt vett a programon. Maga is motoros, és ő a rendezvény ötletgazdája is.

