Sipos gazdával, Sipos Józseffel a Délmagyarország podcast csatornájának legújabb adásában a rovarokról beszélgetünk. Az enyhe tél a rovarokra is hatással volt. Némelyik faj komoly gondokat okozhat nekünk. Már előkerültek a levéltetvek is, amik hatalmas károkat okozhatnak. Ha már hangyákat, katicákat látunk valahol népesebb számban, akkor tudhatjuk, hogy ott vannak a levéltetvek is, ha még nem is látjuk őket. Sipos gazdától megtudjuk ma azt is, hogyan vegyük fel ellenük a harcot.