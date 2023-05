Négy migránst mentettek ki a télen a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat munkatársai mocsaras területekről – mondta a Délmagyar Podcastjában a szolgálat vezetője. Seller András beszélt arról is, hogy ahogy megyünk bele a nyárba, egyre több az esély a veszélyes helyzetekre.

Elmondta, hogy a biztos úszástudás a legfontosabb, és hogy nagy különbség van a természetes és a mesterséges vizek között, az előző a veszélyesebb. Hozzátette azt is, hogy a mentőmellény használata Magyarországon mindenkinek kötelező, aki például valamilyen vízitúrán vesz részt. Mellényt egyébként már egészen kis gyerekekre is lehet kapni. A beszélgetésből az is kiderül, hogy a szakszolgálat korábban vásárolt egy tűzoltóhajót, ami jelenleg az egyetlen a Tiszán, és a Dunán is csak kettő van belőle. A Szegeden állomásozó hajót pedig folyamatosan fejlesztik.