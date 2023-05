Miután a gyermekek átvették a nekik szánt kis csomagokat, birtokba vehették a szertárat. A kísérőtanárokkal együtt az összes járművet megtekinthették, a tűzoltók segítségével megismerhették az általuk használt eszközöket és a védőruhákat is. Tanáraik is a diákok is számos kérdést tettek fel a tűzoltóknak, főképp a beavatkozások érdekelték őket, de sok kérdés tettel fel azzal kapcsolatosan is, hogy hogyan lehet valaki igazi tűzoltó.

A látogatás végén pedig az egyik tűzoltóautóba is beszállhattak, ahol számos mosolygós fényképet is készítettek.

A szegedi mellett a makói laktanyában is átadót tartottak. Balogh Róbert tű. alezredes, parancsnoktól két kisfiú vehetett át díjat, akik alkotásukkal szintén a füstértékelő fontosságára hívták fel a figyelmet. Korcsoportjukban ők lettek az aranyérmesek, az ő alkotásuk tetszett legjobban a szakmai zsűrinek. – közölte a katasztrófavédelem hivatalos oldala.