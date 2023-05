Márciusban még azzal az indokkal terjesztette elő az önkormányzat a 15 százalékos lakbér- és térítésidíj-emelést, hogy 2022-ben mintegy 40 millió forint veszteséget termelt a nyugdíjas lakópark, amit az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. A mostani előterjesztésben ez a hiány 16,5 millió forintra szelídült.

A covid-járvány idején a kormány nem engedte meg az önkormányzatoknak a lakbéremelést. Ezért a vásárhelyi önkormányzat is csak 2022 novemberétől élhetett a lehetőséggel. Éltek is. Akkor brutálisan növelték az idős lakók fizetendő költségeit. Az egyszeri, beköltözési díj 100 százalékkal lett több, egy 48 négyzetméteres lakás esetében például 9,5 millió forintot kell fizetni. A havonta fizetendő négyzetméterenkénti díjat 50 százalékkal emelték meg, a szolgáltatások térítési díja pedig 20000-ről 26500 forintra változott. Márciusban újabb 15 százalékkal emelték volna a díjakat. Akkor az is kiderült, hogy miközben az önkormányzat hatalmas, akkor még 40 milliós veszteségre hivatkozott, 5 lakás kiadatlanul árválkodott, holott az egyszeri belépési díj 40-60 millió forintot hozna. Az előterjesztés szerint nehéz szakiparosokat találni, ezért húzódik a felújítás, amit 2023 II. negyedévében kívánnak elvégeztetni.

A csütörtöki közgyűlésen a 15 százalékos emelésről döntenek a képviselők. Ha megszavazzák, a lakópark idei várható vesztesége 15,3 millió forint helyett 10,3 millió forint lesz, de a lakóknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. Míg 2020-ban a négyzetméterenkénti bérleti díj 265 forint volt, addig a 2023. július 1-jétől javasolt díj 555 forint lesz, vagyis több mint a duplája. Térítési díjként 2020-ban még csak 12918 forintot kellett fizetniük a nyugdíjas lakóknak, júliustól pedig 30475 forintot, ami két és félszerese a három évvel ezelőttinek. Az emeléshez minősített többség szükséges.