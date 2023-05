Hatvan éve várja Szentes, hogy valamilyen formában a városba jöjjön a felsőoktatás. Nagy nap ez a mai, a város ünnepe – adta meg a bejelentés alaphangját Irsai Farkas László, a szentesi Koszta József Múzeum igazgatója. Hozzá csatlakozva Szabó Zoltán polgármester kiemelte, a város és a múzeum is büszke lehet erre az eredményre. A képzés elindulása meghatározó lehet a következő években, évtizedekben Szentes életében, hangsúlyozta a városvezető.

A tervek szerint szeptemberben induló alkalmazott muzeológus szakirányú továbbképzés részleteit a Gál Ferenc Egyetem elöljárói, Dux László rektor, Kovács Katalin oktatási igazgató és Zombori István egyháztörténész, az egyetem oktatója bontották ki.

Az egyetem szeptemberi indulással hirdeti meg a 2 féléves alkalmazott muzeológus szakirányú továbbképzést. A gyakorlatorientált bölcsészeti és szakmai képzés a szentesi Koszta József Múzeummal együttműködésben fog elindulni, ahol a gyakorlati órák nagy része is zajlani fog.

Mint elhangzott, a képzés célja olyan alkalmazott muzeológus szakemberek képzése, akik átfogó tudással rendelkeznek a néprajztudomány és a kulturális antropológia főbb kutatásairól, területeiről és módszereiről. A szakirányú továbbképzést a tervek szerint 15 fővel indítják majd el, de ettől az irányszámtól minimálisan eltérhet az egyetem.

Mint megtudtuk, határon túli hallgatókra is számítanak a képzésen, ennek érdekében erdélyi és vajdasági intézményekkel is felveszik a kapcsolatot. Irsai Farkas László múzeumigazgató rámutatott, míg a többi hasonló képzés általában néprajz-alapú, addig a Gál Ferenc Egyetem által Szentesen indítandó szakon a hallgatók egyszerre kapnak majd ismereteket a régészetből, a gyűjteményezési ismeretekből, a történettudományból, a néprajzból, a múzeumpedagógiából, a kulturális igazgatási ismeretekből és a kulturális marketingkommunikációból, valamint a művészettörténetből és a restaurációból is.