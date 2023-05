Sándorfalva 34 perce

Egyetlen hétvége alatt összegyűlt a pénz Kristóf szemműtétjére

Olvasóink ismét csodát tettek: mindössze két nap alatt összeadták a pénzt az ötéves sándorfalvi kisfiú szemműtétjére. Kristófot éppen egy hete mutattuk be, most pedig már arról számolhatunk be: egy hét múlva ilyenkorra a spanyolországi operáción is túl lesz.

Olvasóink összeadták a pénzt a szemműtétre, Kristófot jövő pénteken operálják Barcelonában. Fotó: Török János

Egy héttel ezelőtt mutattuk be lapunkban Klubicza Kristóf Lászlót és családját. Az ötéves kisfiú súlyos szemproblémával küzd, olyannal, amelyet Barcelonában sikerrel operálnak. Hazánkban viszont csupán hasonló műtéteket végeznek, Budapesten és a szegedi klinikán is leírták, hogy az a kisfiú számára nem lenne megfelelő eljárás, akár meg is vakulhatna utána. Ennek ellenére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz beadott kérvényt, miszerint finanszírozzák a 12 ezer euroba kerülő spanyolországi műtétet, a szakértői bizottság elutasította. Ezt követően kezdett gyűjtésbe a család, hiszen önerőből képtelenek lettek volna előteremteni 5 millió forintot. Nagyjából az összeg fele volt meg, amikor cikkünk múlt hét pénteken megjelent. Vasárnapra szinte a teljes összeg ott volt a megadott számlaszámon. A misén is nekünk ajánlották fel a perselypénzt, majd az atya arról tájékoztatott, egy magánszemély úgy döntött történetünket olvasva, hogy a még hiányzó összeget kipótolja, hogy hétfőn be tudjunk jelentkezni a spanyol klinikára – mesélte lapunknak az édesanya, Andruk Edit. Sok kis adomány érkezett a számlánkra, rengetegen járultak hozzá, hogy ez sikerüljön. Elmondhatatlan érzés volt, amikor ezzel szembesültem. Nem is tudom szavakba önteni, mit érzek azok iránt, akik segítettek a fiamon. Kitárnám a kezemet és magamhoz ölelném mindannyiukat – sírta el magát. Fotó: Török János A következő csoda hétfő reggel érte őket: a barcelonai klinikáról, ahol több hónapos a várólista, az édesanya időpontkérő e-mail-jére egy órán belül megérkezett a válasz. Május 25-én fogadja őket az orvos, másnap pedig, azaz jövő hét pénteken meg is operálja a sándorfalvi kisfiú mindkét szemét. Kristóf bepakolta a bőröndbe az összes kisautóját és közölte, hogy indulhatunk. Azt hiszem, ő még nem érti, mi vár rá – mesélte az édesanya, aki amellett, hogy nagyon izgul, örül is, hogy fia esélyt kap arra, hogy teljes értékű életet éljen. Megígérte: értesíti majd lapunkat Spanyolországból, hogy sikerült az operáció, amelyet nagy részben olvasóinknak köszönhetnek.

