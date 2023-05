Meghatározó és mértékadó szereplője volt szegedi közösségünknek. Számára a természetes létezési és megnyilatkozási forma volt, hogy a közösség képviseletében is emberi volt, a legapróbb emberi dolgok mögött is éreztük figyelmét, törődését. Nagy László nem Szegeden született, mégis kevés olyan ember van, aki annyi mindent tett volna Szeged kultúrájáért, színházának felvirágoztatásáért, mint ő. Magunkra hagyott, de velünk marad. Örökös tagja marad a színháznak, és nem lennék meglepve, ha most éppen az angyalokból szervezne társulatot maga köré mennyei előadásokhoz