Sör, virsli, felvonulás. Évtizedekig nagyjából ezt jelentette a május elseje. A nap, amikor a munkát munka nélkül ünnepeljük és amikor a politikusok is kivonulnak a (munkás) nép közé sátrakkal, lufikkal. Ebben nőtt fel a mai felnőttek jó része, így tény és való: nehéz elvonatkoztatni a berögzült szokásoktól. Bár felvonulás már régen nincsen, a lufis sátrakból is egyre kevesebb van, a sör elmaradhatatlan kelléke maradt a ligeti fílingnek. És a családok ma is kivonulnak az árnyas fák alá, csak a részletek változtak. Apuka a padon ücsörögve kortyolgat, a gyerek pedig már nem zászlót lenget, hanem könyörög: most játékpuskát vegyenek, most meg üljenek fel a forgóra.

Így ünnepeljük mi a munkát, ami azért valljuk be: valahol még mindig nagyon retró. Leszámítva persze a vurslit, mert az örök, és ha már a felnőttek is alig emlékeznek rá, hogy valaha nekünk volt állandó vidámparkunk, legalább ilyenkor az kötelező program. Ezt ugyanúgy élvezi gyerek és felnőtt, és nem számít, hogy félrehord a puska a céllövöldében, vagy hogy csak egy matrica volt a gyerek ajándéka a horgászatban, hiszen ehhez a naphoz ez is hozzátartozik. De nagyjából ez maradt a nagy majálisozásból az egyetlen, ami összeköti kulturálisan a generációkat erre a napra. Egyre többen ugyanis igénylik, hogy kicsit modernebb, eredetibb módon ünnepeljenek, ezért inkább családi bográcsozást, munkatársi összejövetelt szerveznek. Kisebb közösségben, de mégis társaságban, aktív pihenéssel töltik ezt a napot, ami így nem a kötelező szokásos körökről, hanem arról szól, amiről valóban kellene: a kikapcsolódásról, a gondok elfelejtéséről. A Liget pedig megmaradt egy biztos pontnak, ahol a lufit már inkább vesszük mint kapjuk, és ahol az is buli, ha fél órát állunk sorba az XXL-re. Hogy ez jól van-e így, döntse el mindenki maga.