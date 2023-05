Emlékszem, az egyik borfesztivál idején olyan hőség volt, hogy annak a borásznak a standjánál állt sorba mindenki, akinél ki volt írva, hogy hideg fröccs kapható. A Szeged napi ünnepi közgyűlés idején szintén volt már olyan kánikula, hogy az onnan tudósító újságírók is inkább messzebbről, a Széchenyi tér fái alól figyelték az eseményeket, mert a tűző napon kevéssé volt elviselhető az álldogálás.

Ez sajnos már sok évvel ezelőtt volt, az utóbbi pár évben leginkább hűvös van és gyakran eső is. Ez ellen nyilván nem tehetnek semmit sem a szervezők, sem a borászok, és vélhetően az sem segítene sokat, ha – amint azt egy online petícióban kérik a várostól – egy héttel elhalasztanák a borfesztivál kezdetét.

A borfesztivál hozzávetőleg egy héttel Szeged és a Délmagyarország születésnapja előtt kezdődik, és szerintem ez így van rendben. A Szeged napi ünnepségsorozat második hétvégéje a Hídivásáré, és ez így van rendben.

Most (és a tudomány állása szerint a közeljövőben sem) senki nem tud arra garanciát vállalni, hogy ha egy héttel később kezdődik a borfesztivál, akkor a világ végezetéig kellemes időjárás lesz a rendezvény teljes ideje alatt. Most tolja el a város egy héttel, pár év múlva pedig még egy héttel? Esetleg a Hídivásárt is? Ünnepeljük Szeged születésnapját júliusban, mert akkor nem esik az eső? Ez nyilvánvalóan nem járható út.

Egyvalamit egyébként a szervezők mindenképpen megtehetnének, hogy a szegediek és az idelátogató turisták is jobban érezzék magukat, függetlenül attól, hogy 13 fok van-e vagy 28. Ha eláll az eső, valaki igazán szárazra törölhetné a padokat és az asztalokat a Széchenyi téren.