Háromnegyed órával az érettségi kezdete előtt már szinte mindenki az épületnél volt: a hűvös, szeles időben sokan egyből be is mentek, de akadtak, akik a Stefánián beszélgettek. Egy ilyen társaságot szólítottunk meg.

Bár ez valóban egy mérföldkő, annyira nem aggódok. Inkább a szakmai érettségi számít, abból teszek emelt szintű vizsgát

– mondta Muhel Marcell, aki azt is elárulta, hogy remekük aludt, 9 és fél órát pihent hétfő reggelig.

Annyit nem is lehet egyben aludni

– hüledezett hangosan erre osztálytársnője. Molnár Dorina egyébként sem volt olyan nyugodt, mint társa.

Hoztam minden vackot, ami szerencsét hozhat

– mondta. Hogy ezek pontosan mik, azt nem tudtuk meg, mert miközben a karkötőjét mutogatta, a fiúk már természetesen az alsóneműjét emlegették vigyorogva, mint lehetséges kabalát. Arra a kérdésre sem kaptunk érzésünk szerint komoly választ, ki mennyit készült az érettségire.

Hétvégén kezdtem el tanulni

– mondta nevetve Bálint Roland. Amikor rákérdeztünk, ennyi idő alatt mire jutott, azt válaszolta: rájött, hogy ennyi idő alatt úgysem tudja megtanulni, amit kellene, úgyhogy inkább feladta.

Az idei érettségizők még a régi rendszer szerint vizsgáztak. A magyar feladatsor tehát egy másfél órás szövegértési és szövegalkotási részből, majd egy két és fél órás műelemzésből állt. A kőrösys diákok szerint akik jövőre maturálnak, könnyebb dolguk lesz. – Például mert a szakmai érettségit nem kell a többi tantárggyal együtt megcsinálni, negyedik évben az összes többi tárgyat le lehet tudni – magyarázták. Azt azonban nem irigyelték a következő évfolyamtól, hogy nekik a gyakorlati szövegalkotás és az érvelés helyett egy irodalmi-műveltségi tesztet kell majd kitölteniük, amiely négy évnyi elméletre kérdez majd rá, és a szövegértésben is lesznek nyelvtani kérdések. Mivel nekik még kiszámítható volt a feladatsor, megkérdeztük tőlük azt is, milyen szerzőkre számítanak.

Állítólag Petőfi emlékév van

– elmélkedett egyikük, mire megerősítettük, nem csak állítólag.

De tökmindegy, úgysem verselemzést akarok írni, az a nehezebb

– legyintett.

Fél órával vizsga előtt már szinte mindenki a termekben ült, bár akadt, aki még a folyosón a füzetét olvasgatta.

Novellaelemzést választok, ahhoz nézem át a szempontokat

– mondta Horváth István Gergő. A többiek az ételeket, italokat pakolgatták ki a padjaikra.

Úgy láttuk, a kabala kiment a divatból, legalábbis mi sehol nem fedeztünk fel plüssállatot. Mindeközben volt, aki még ekkor sem volt a teremben. A rekorder az a fiatalember volt, aki háromnegyed 9-kor esett be, majd még 5 perccel a vizsga előtt a székét is kicseréltette, mert az nem állt megfelelően. Hát, rajta sok mindent láttunk, csak izgulást nem. Ellentétben az osztályfőnökökkel. Temesváriné Lasanc Gabriella például csokit osztogatott minden diákjának, amelyet egy környékbeli lakó küldött korábban, köszönetképpen a költészet napi megemlékezésükért. Már akkor megbeszélték, ezt erre a napra tartogatják. De más pedagógusokat is láttunk édességes dobozokkal szaladgálni.

A feladatsorokat – amelyeket az igazgatók korán reggel a kormányhivatal épületében vettek át és a vizsga kezdetéig lezárt tasakokban őriztek – 9-kor kapták meg a diákok. Négy órájuk volt dolgozni vele, bár mint mondták, a próbaérettségin nem volt szükség ennyi időre a kitöltéséhez, így arra számítottak, hamarabb végeznek majd.