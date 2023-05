Hódmezővásárhelyen pénteken 72-en ballagtak a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán. A mezőgazdasági mérnök, vadgazda mérnök, vidékfejlesztési agrármérnök szakok nappali és levelező szakos hallgatói, valamint a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzés és a felsőoktatási szakképzések végzősei ballagtak el.

Fotó: Paplukács-Géczi Emese

Mikó Edit dékán lapunknak elmondta, ezen az évfolyamon mindössze 6 külföldi diákjuk volt, akik Malajziától Mongóliáig a Föld különböző pontjáról érkeztek Hódmezővásárhelyre. Azért ilyen kevesen, mert ezt az évfolyamot érintette leginkább a Covid-19 járvány. Jóval többen jelentkeztek, de a pandémia és a lezárások miatt sokan nem tudták elhagyni az országukat, hogy Magyarországra jöhessenek. A most ballagók tanulmányaik jelentős részét online folytatták. Velük nem csak a vírus, de az időjárás is kitolt, a péntek délutáni sárgulást, ami hagyományosan lovaskocsis felvonulásból is állt, elmosta a hatalmas eső.

– Egyik szemünk sír, a másik viszont nevet. Sajnáljuk, hogy a sárgulási felvonulást nem tudtuk az időjárási körülmények miatt a szokásos módon megrendezni. Mivel gazdászok vagyunk, így örülünk is az esőnek, ami, mint mindenki tudja, májusban aranyat ér! – fogalmazott Mikó Edit dékán.

Az alma mater bejárása után a városházán folytatódott az ünnepség, majd a sárgulással, este pedig zenés összejövetellel folytatódott. Még nem vettek teljesen búcsút a kartól, hiszen a következő fél évben gyakorlati képzésen vesznek részt.